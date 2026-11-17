La entidad ordenó a las instituciones a realizar investigaciones para establecer eventuales responsabilidades administrativas, atendida la posible omisión de “informar la condena al jefe de servicio (…) para aplicar la inhabilidad sobreviniente”.

Un nuevo informe de la Contraloría General de la República identificó a una serie de entidades públicas que cuentan con funcionarios y servidores públicos con condenas vigentes.

Estos antecedentes fueron publicados en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29 y advierte un incumplimiento a la ley, pues contra ellos pesa una prohibición para ejercer un cargo público.

Las instituciones con funcionarios condenados

El ente fiscalizador obtuvo la información mediante un cruce de datos del Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).

El desglose establece que 166 personas se desempeñan en entidades del Gobierno Central y 149 en el Gobierno Local. A continuación el detalle:

Carabineros de Chile: 84

Ejército de Chile: 22

Armada de Chile: 8

Municipalidad de Valdivia: 6

Fuerza Aérea de Chile: 5

Municipalidad de Hualpén: 4

Municipalidad de Tierra Amarilla: 4

Municipalidad de Chillán: 4

Municipalidad de Puerto Montt: 4

Municipalidad de Tocopilla: 3

En total, el informe registra 109 casos en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; 83 bajo el Código del Trabajo; 41 auxiliares; 31 profesionales; 22 a honorarios; 13 técnicos; 10 administrativos; cinco directivos y uno sin información.





La clasificación de registros según gravedad

A junio de 2026, las personas identificadas están asociadas a 317 registros de condena, debido a que dos funcionarios presentan más de una.

De estas sentencias, 73 corresponden a crímenes (23%) y 244 a simples delitos (77%) . Asimismo, 41 condenas corresponden a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos.