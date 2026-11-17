El hecho se registró cerca de las 18:15 horas de este martes, mientras el grupo se desplazaba por el Camino Internacional en dirección a Santiago. Los afectados son integrantes del curso de conductores de motocicletas de la Zona de Valparaíso.

Tres funcionarios de Carabineros resultaron lesionados la tarde de este martes tras un accidente de tránsito en el sector alto de Viña del Mar.

El hecho se registró cerca de las 18:15 horas, mientras el grupo se desplazaba por el Camino Internacional en dirección a Santiago.

El coronel Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, explicó que los funcionarios eran integrantes del curso de conductores de motocicletas de la Zona de Valparaíso.

Según la información preliminar, un vehículo que circulaba delante del grupo habría frenado, una de las circunstancias que se investigan.





Tres carabineros fueron trasladados a un centro de salud

“Afortunadamente, no tenemos carabineros lesionados de gravedad” , señaló Guaita. El coronel detalló que los tres funcionarios habrían caído al pavimento y estarían policontusos.

Todos fueron trasladados de inmediato a un centro de salud, donde también se les realizarían las alcoholemias correspondientes.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) trabajaba en el lugar para esclarecer lo ocurrido.

Al momento de la vocería, la ruta seguía habilitada y Carabineros informó que entregaría posteriormente una actualización sobre el estado de salud de los funcionarios.