“Hay que ser demasiado imbécil”: Gala Caldirola responde a Luis Jiménez tras disculpas por infidelidad con Cote López

La modelo lanzó lapidarios mensajes en redes sociales, luego de que el “Mago” asegurara que lamenta lo sucedido, prometiendo que sus actos hablarán por él de aquí en adelante.

Este jueves, Gala Caldirola respondió con todo a Luis Jiménez en redes sociales, luego del comunicado que lanzó este último, disculpándose por la infidelidad con Cote López.

Al respecto, Caldirola lanzó lapidarios mensajes donde alude a que no existiría posibilidad de reconciliación entre ambos.





¿Qué dijo Gala Caldirola?

A través de su cuenta de Instagram, Gala compartió una frase de Mario Benedetti que señala: “ Hay que ser demasiado imbécil para destruir a la única persona que se atrevió a querer tu desastre”.

Acto seguido, compartió el mensaje de una cercana que expone: “No tienes que hacer como si nada pasara, ni ser fuerte todo el tiempo”.

“Tienes todo el derecho de llorar, de enojarte y de sentirte rota, pero jamás olvides quién eres, ni todo lo bonito que mereces en esta vida”, aseguró junto a una foto de Caldirola con su hija en París.

Finalmente, la mujer prometió: “Yo estaré acá sosteniéndote en cada momento que necesites. Te quiero mucho”.

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