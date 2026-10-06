“Cuñas falsas”: Karamanos respondió a ministra Marín tras responsabilizarla por fin de Prodemu

La excoordinadora sociocultural cuestionó los dichos de la ministra de la Mujer, quien vinculó decisiones adoptadas en 2022 con la actual situación financiera de Prodemu.

Irina Karamanos respondió a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, luego de que apuntara a decisiones adoptadas durante la administración anterior al abordar la situación financiera que atraviesa Prodemu, el que deberá cerrar el próximo año por falta de financiamiento.

A través de su cuenta en X, Karamanos cuestionó la versión entregada por la ministra y aseguró que el mecanismo mediante el cual la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) recibía recursos públicos no fue modificado con los cambios impulsados durante su gestión.

“El financiamiento para Prodemu desde Indap y Sernameg venía hace años de la Ley de Presupuestos. Eso no cambió cuando traspasamos el nombramiento de la presidencia de la fundación al Ministerio de la Mujer”, sostuvo.

“Son temas diferentes, se puede revisar en los estatutos antes de dar cuñas falsas” , agregó la expareja del expresidente Gabriel Boric.





¿Qué dijo la ministra Marín sobre Prodemu?

La reacción de Karamanos surgió después de que la ministra Judith Marín abordara en el complejo escenario que enfrenta Prodemu, en medio de la discusión por los recursos destinados a la fundación en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

La propuesta del Ejecutivo considera financiamiento para cubrir gastos de funcionamiento, remuneraciones y bienes y servicios solo hasta el31 de marzo de 2027 , fecha en la que deberán poner fin a sus operaciones.

En conversación con Radio Biobío, Marín fue consultada por las razones que llevaron a Prodemu a esta situación, apuntando directamente a los cambios impulsados por Irina Karamanos con el fin del rol institucional de primera dama.

“Ella toma la decisión de eliminar el gabinete de la primera dama y traspasar sin previa consulta ni análisis estos convenios a los ministerios . De ahí en adelante tenemos una situación deficitaria en materia presupuestaria en esta fundación”, señaló.

Marín sostuvo que las revisiones efectuadas por la actual administración permitieron establecer que la fundación arrastraría una deuda cercana a los $3.000 millones.

Entre los factores que explicarían ese escenario, la secretaria de Estado mencionó recursos cuyos saldos fueron rechazados, dificultades en la ejecución de algunos convenios y compromisos adquiridos con trabajadores que, de acuerdo con su explicación, no pueden ser cubiertos mediante fondos públicos.

“Esta mala decisión de haberlo traspasado sin un análisis previo produjo esta lamentable situación”, afirmó Marín.