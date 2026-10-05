Ley Cholito sufre fuerte recorte: Gobierno reduce en 86% presupuesto para 2027

El programa pasará de $3.634 millones asignados en 2026 a $514 millones para 2027. La decisión ha generado duras críticas desde el mundo municipal y parlamentarios de oposición.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una fuerte reducción de los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), principal herramienta para la implementación de la denominada Ley Cholito.

El programa, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), pasará de $3.634 millones asignados en 2026 a $514 millones para 2027 , lo que representa una disminución cercana al 86%.

La Ley Cholito, promulgada en 2017, estableció un marco legal para la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, incluyendo obligaciones como su identificación y registro, alimentación, cuidados veterinarios y buen trato.

A través del PTRAC, en tanto, se canalizan recursos hacia los municipios para financiar iniciativas como esterilizaciones, vacunaciones, implantación de microchips, atención veterinaria y educación.





Gobierno explica reducción de presupuesto

Desde la Subdere explicaron a The Clinic que la reducción presupuestaria no significa que durante 2027 se detendrán las iniciativas actualmente en desarrollo.

“Lo primero, con mucha claridad: la inversión no se detiene. Hoy tenemos 3.000 millones de pesos en proyectos en ejecución, que van a seguir funcionando en las comunas durante 2027”, señalaron.

El organismo argumentó que el programa requiere una evaluación de sus resultados: “ En 10 años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real que nos permita saber si estamos reduciendo el abandono, las jaurías o las mordeduras”.

Por ello, durante el primer semestre realizarán pilotos de focalización y un estudio de impacto, mientras que en julio está comprometida una revisión del programa para eventualmente reasignar recursos.





Críticas por fuerte recorte a la Ley Cholito

La decisión provocó cuestionamientos desde distintos sectores. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, afirmó que “esto es grave” y acusó que el Gobierno “desfinancia casi por completo el Programa de Tenencia Responsable”, advirtiendo que el costo de la medida será asumido por “municipios, familias y, sobre todo, animales”.

Por su parte, la diputada Francisca Bello (FA) calificó la reducción como “un grave error”, argumentando que significará menos herramientas para proteger animales, realizar esterilizaciones y prevenir el abandono.

Esto es grave. El Gobierno desfinancia casi por completo el Programa de Tenencia Responsable 🐕: veterinaria, chipeo, esterilizaciones, atención en catástrofes y más, pasando de $3.600MM (2026) a $514MM (2027).

El costo lo pagarán municipios, familias y, sobre todo, animales! https://t.co/ACYVM28Uct — Camila Nieto (@camilanietoh) October 5, 2026

A las críticas se sumó el senador Juan Luis Castro, quien en entrevista con CHV Noticias afirmó que “el gobierno se pasó a varios pueblos al recortar demasiado esta primera bajada del presupuesto” y anticipó que podría existir presión para revertir la decisión.

“El mundo animalista hoy día, que es parte de una realidad nueva en el Chile de hoy (…) no puede estar desfinanciado”, sostuvo.

El parlamentario agregó que “los perros callejeros no deben seguir siendo el paisaje que tenemos en nuestro país” y cerró calificando la reducción como “una pésima señal a un mundo emergente, independiente de que sean de derecha o izquierda”.

La discusión sobre los recursos destinados al programa continuará ahora durante la tramitación del Presupuesto 2027 en el Congreso, donde las partidas propuestas por el Ejecutivo serán sometidas a debate antes de la aprobación definitiva de la ley.