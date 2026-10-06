LATAM anuncia que retomará vuelos directos entre Santiago y Caracas

La aerolínea anunció que la conexión comenzará a operar en enero con cuatro frecuencias semanales y vuelos de una duración estimada de 6 horas y 40 minutos

La aerolínea Latam Airlines informó este martes que retomará los vuelos directos entre Santiago y Caracas a partir de enero de 2027, reanudando así la conexión aérea sin escalas entre las capitales de Chile y Venezuela.

La ruta contará con cuatro frecuencias semanales, programadas para los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

Los vuelos tendrán una duración aproximada de seis horas y 40 minutos y serán operados en aeronaves Airbus A320neo.





¿Cuándo inician los vuelos entre Santiago y Caracas?

Según indicó LATAM Airlines, los vuelos directos entre Santiago y Caracas comenzarán a operar a partir del 3 de enero de 2027.

“La ruta directa entre Santiago y Caracas permitirá fortalecer la conectividad entre Chile y Venezuela, ampliando las alternativas de viaje entre ambos países”, indicaron desde la aerolínea.

Según proyectaron, se podrá “transportar más de 50.000 pasajeros durante su primer año, contribuyendo a facilitar los viajes entre ambos mercados a través de una conexión directa”.

Cabe recordar que la compañía no operaba vuelos directos a Caracas desde 2016, pero desde febrero de este año mantenía una conexión con la capital de Venezuela con escala en Bogotá.