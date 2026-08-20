“No puede creer…”: Revelan reacción de Luis Jiménez tras filtración de la infidelidad y por qué se enojó con Cote López

El exfutbolista se habría enterado tras la filtración de la infidelidad a Gala Caldirola, que habría sido Cote López quien le contó.

Este jueves, el periodista Luis Sandoval se contactó con el círculo cercano de Luis Jiménez y expuso la reacción que tuvo el exfutbolista tras enterarse de la filtración de infidelidad con Cote López.

Además, el periodista explicó que Jiménez está distanciado de la madre de sus hijos tras enterarse de que habría sido ella quien le reveló lo sucedido a Gala.





¿Cómo reaccionó Luis Jiménez?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sandoval expuso: “Lo que me revela el círculo de Luis Jiménez es que estaba impactado, que no puede creer que haya sido supuestamente la propia Cote López quien le habría revelado la verdad a Gala”.

Al respecto, Paula Escobar le asegura que ese dato sí es real, a lo que el periodista corrige: “Él no puede creer que sea la misma Cote ¿Con qué objetivo? Si eso le correspondía a él contarle”.

Además, aseguraron que “lo que dice el círculo es que estaba en una relación estable, se sentía enamorado, viajó con Gala al extranjero, estaban estables, proyectándose”.

Finalmente, respecto de la infidelidad, Sandoval concluyó: “Entonces fue un momento, un desliz, y se arrepiente”.