Grabó el video para redes sociales y mantiene múltiples detenciones: Quién es el detenido por amenazas de muerte a pdte. Kast

Carabineros logró identificar al imputado, quien fue detenido en plena vía pública de San Pedro de La Paz en la región del Biobío.

El Departamento OS9 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, lideraron diligencias y detuvieron a un sujeto en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, por amenazas de muertes contra el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

El hecho fue denunciado el 15 de agosto en la comuna de Santiago, ya que el video fue publicado en redes sociales. A raíz de esto, se logró identificar al imputado del delito, motivo por el cual se gestionó la respectiva orden judicial de detención, siendo materializada la tarde de este miércoles en plena vía pública.





¿Quién es el hombre detenido por amenazas de muerte a pdte. Kast?

Carabineros informó que el imputado fue identificado con las iniciales J.L.L.C., tiene 30 años y es chileno, no registra antecedentes penales, y mantiene diversas reincidencias por delitos de hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y portar elementos para cometer delito.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectiva formalización.