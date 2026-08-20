20/ 08/ 2026 08:48

Detienen a sujeto que participó en intento de emboscada a micro de Gendarmería: Buscaba liberar reclusos

Personal de Carabineros anunció la detención de uno de los tres sujetos que hace unas semanas participó en el intento de liberación de reos desde una micro de Gendarmería. El hecho por el que era buscado se produjo en Autopista Vespucio Sur, mientras un camión con reclusos se dirigía a la cárcel de Puente Alto. Allí, el detenido y otros dos hombres intentaron emboscar el vehículo institucional con una camioneta robada.