Detienen a dos tíos de Makarena Tolosa por el secuestro con homicidio de la joven

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, los tíos de la joven la habrían extorsionado luego de presuntos servicios sexuales. Posteriormente la habrían secuestrado y asesinado.

La Fiscalía Occidente informó la detención de dos tíos de Makarena Tolosa Cárdenas, desaparecida hace tres meses y cuyo caso se está indagando como un posible secuestro con homicidio .

La joven de 29 años fue vista por última vez la noche del 8 de mayo en Pudahuel. Según lo que indicaron sus familiares, lo último que supieron era que había visitado a uno de sus tíos, quien le habría ofrecido dinero y un celular.

Durante las últimas horas, la investigación derivó en el hallazgo de un colchón con sangre humana, por lo que la Fiscalía solicitó ampliar la detención hasta el domingo ante nuevas diligencias y una autorización para realizar las muestras de ADN.





Indagan presuntos servicios sexuales

De acuerdo con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, habrían indicadores de la presunta existencia de negocio sexual involucrado en esta causa.

Dentro de los antecedentes que se manejan en el caso, se supo que hace un par de meses Makarena Tolosa se habría reunido con su tío en diversas ocasiones a consumir alcohol y drogas, razón por la que posteriormente, según la Fiscalía, ella los habrían extorsionado con comentar esta situación a su familia.

“Estamos hablando de una joven de 29 años, al momento de ocurrencia de los hechos, quien precisamente tenía relaciones familiares con las personas que hoy día hemos controlado”, comentó el fiscal regional de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén.

De acuerdo al persecutor, sería precisamente esa “dinámica propia de consumo de drogas, alcohol, provocó que en un momento determinado se decidieran a secuestrar, robarla y hacer desaparecer su cuerpo“.

Al respecto, Pastén indicó que “aquí hay pagos que dicen relación con una dinámica de servicios sexuales por parte de la sobrina hacia los tíos”.