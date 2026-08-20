El listado de los investigados lo encabezan tres parlamentarios, todos con dilatadas carreras en el Congreso.

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó esta mañana el allanamiento de las oficinas centrales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y el Congreso, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Las indagatorias, a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y lideradas por la persecutora Constanza Encina, buscan determinar si existieron acciones destinadas a favorecer a la empresa Soser S.A., encargada de proveer alimentación a establecimientos educacionales en la región de O’Higgins.

En la mencionada trama investigativa, el Ministerio Público sigue la pista de presuntos autores de delitos como fraude al Fisco, soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.

¿Quiénes son los políticos investigados por presuntas coimas en licitación Junaeb?

El reciente allanamiento que se desarrolló en el Congreso por parte de la Brigada Anticorrupción de la PDI se concentró en las oficinas de los actuales senadores de la República Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (ex DC y Demócratas). Además, aparece mencionado en la investigación el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC).

Gahona es un político de larga trayectoria en el Congreso y también en el Ejecutivo, destacando su paso como diputado entre 2014 y 2022, su rol como intendente de la región de Coquimbo entre 2010 y 2012 y su actual periodo como senador.

Calisto también tiene una dilatada carrera como legislador, fungiendo como diputado entre 2018 y 2026, a lo que se suma su cargo como miembro del Consejo Regional de Aysén (2014-2018), instancia que llegó a presidir entre 2014 y 2016. En 2025 fue desaforado por la Corte Suprema en una investigación por fraude al Fisco y uso irregular de asignaciones parlamentarias.

El tercero de los mencionados en las indagatorias es Gutiérrez, también con un extenso paso como parlamentario. Se desempeñó como diputado entre 2010 y 2021 y como miembro de la Convención Constitucional.

Gutiérrez y Gahona negaron estar implicados

Tras conocer las diligencias, tanto Gutiérrez como Gahona negaron tener cualquier vínculo con los delitos investigados.

Además de los tres políticos, el Ministerio Público tiene bajo la lupa a la exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio; el exjefe del Departamento de Alimentación, Claudio Alcatruz; y el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil, Francisco Pizarro.