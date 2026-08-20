Bonos estatales pendientes: Revisa con tu RUT si tienes dinero y beneficios sin cobrar en agosto

Son diversos los beneficios entregados por el Estado, los cuales son de gran ayuda para muchas personas, sin embargo, algunos de ellos no se terminan cobrando.

Para todos aquellos que no saben cómo verificar si tienen bonos pendientes, existe una plataforma habilitada por el Instituto de Previsión Social para consultar.

¿Dónde consultar si tengo bonos pendientes?

La principal opción es ingresar a la página web mi.chileatiende.gob.cl, donde podrás consultar si tienes un pago pendiente si resultaste beneficiario de algún bono estatal.

Una vez en el sitio deberás realizar un solo paso:

Digita tu RUT y automáticamente el sistema te brindará toda la información.

Esta plataforma permite conocer pagos pendientes de pensiones previsionales, Pensión Garantizada Universal, Subsidio Familiar y otros beneficios del IPS.

Beneficios y bonos pendientes

Si tienes dudas sobre si cuentas con pagos pendientes, es posible revisarlo de forma simple usando tu RUT en plataformas oficiales.

Algunos de los beneficios y aportes que podrías tener pendientes de cobre a través del IPS son:

Aportes familiares

Bonos de apoyo económico

Subsidios estatales

Pagos del Instituto de Previsión Social (IPS)

Hay que tener en consideración que muchos de estos beneficios se pagan mediante depósito en Cuenta RUT u otra cuenta bancaria registrada.