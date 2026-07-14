Entrega $250 mil por mes: Revisa con tu RUT si accedes a la pensión para adultos de hasta 64 años

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un aporte mensual que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS).

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un aporte mensual de $250.275, pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

A este beneficio acceden las personas de entre 18 y 64 años, que no pueden trabajar por condiciones físicas o mentales y que no tienen derecho a una pensión en algún régimen previsional, ya sea como una persona titular o beneficiaria de una pensión de sobrevivencia.





Requisitos para acceder a la Pensión Básica Invalidez

Para solicitar este beneficio, las personas deben cumplir con lo siguiente:

Tener entre 18 y 64 años.

No tener derecho a una pensión en ningún régimen previsional como titular o persona beneficiaria de una pensión de sobrevivencia.

Integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más vulnerable de la población, determinado por el puntaje de focalización.

Acreditar 5 años como mínimo de residencia en Chile durante los últimos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Ya no es necesario tener declarada la invalidez ante una comisión médica para solicitar el bono. Una vez que el IPS analice los documentos para conceder el beneficio, se solicitará la certificación.

Una vez que el IPS revise los antecedentes presentados para evaluar la entrega del beneficio, se solicitará la certificación de invalidez correspondiente como parte del proceso.

Revisa acá su puedes acceder a la Pensión Básica Invalidez

Para consultar si cumples con los requisitos para acceder a esta pensión, deberás ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el portal dispuesto por ChileAtiende.

Haz clic en la imagen de abajo para hacer la consulta en el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del Instituto de Previsión Social.