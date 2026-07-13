La Pensión Básica Solidaria de Invalidez busca entregar un respiro directo a los bolsillos y su monto se ajusta al valor de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un aporte estatal administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) que busca entregar un respiro directo a los bolsillos de quienes más lo necesitan y ayudar a aliviar los gastos del hogar.

Esta pensión se entrega a personas que presenten una condición de invalidez y que no cuentan con derecho a una pensión en algún régimen previsional.

Actualmente, el monto mensual de la PBSI asciende a $250.275 , cifra que se reajusta de manera automática durante febrero de cada año de acuerdo con la variación del IPC de los últimos 12 meses.

Pensión Básica Invalidez: Requisitos

Para solicitar este beneficio, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 64 años.

No tener derecho a una pensión en ningún régimen previsional como titular o persona beneficiaria de una pensión de sobrevivencia.

Integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más vulnerable de la población, determinado por el puntaje de focalización.

Acreditar 5 años como mínimo de residencia en Chile durante los últimos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Ya no es necesario tener declarada la invalidez ante una comisión médica para solicitar el bono. Una vez que el IPS analice los documentos para conceder el beneficio, se solicitará la certificación.

Una vez que el IPS revise los antecedentes presentados para evaluar la entrega del beneficio, se solicitará la certificación de invalidez correspondiente como parte del proceso.





¿Cómo saber si puedo acceder a la PBSI?

Para consultar si cumples con los requisitos para acceder a esta pensión, deberás ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el portal dispuesto por ChileAtiende.

Haz click en la imagen de abajo para hacer la consulta en el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del Instituto de Previsión Social.