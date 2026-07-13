“Las 40 horas se defienden”: Vallejo y Jara critican propuesta de 52 horas laborales y gobierno respondió

Las exministras hicieron un llamado a resguardar la reducción de la jornada laboral, una de las reformas emblemáticas del gobierno de Gabriel Boric. Ante esto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, pidió “leer bien” la recomendación de la Mesa de Reactivación Laboral.

Las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara reaparecieron juntas en redes sociales para cuestionar una de las propuestas elaboradas por la Mesa de Reactivación Laboral, advirtiendo que podría abrir la puerta a semanas de trabajo de hasta 52 horas y afectar los avances logrados con la Ley de 40 Horas.

En el registro, ambas exautoridades hicieron un llamado a resguardar la reducción de la jornada laboral, una de las reformas emblemáticas del gobierno de Gabriel Boric.

“¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana? Porque eso es exactamente lo que algunos quieren permitir”, planteó Vallejo, cuestionando la iniciativa que actualmente evalúa el Ejecutivo.

Jara, en tanto, advirtió que “las 40 horas están en peligro” , argumentando que los cambios propuestos modificarían la forma en que se distribuyen las horas de trabajo.

“Ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas a semanas de 52“, afirmó.





Las exministras insistieron en que el debate no debe centrarse únicamente en eventuales mecanismos de compensación.

“La pregunta de fondo es quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas en una semana”, sostuvo Vallejo, mientras que Jara enfatizó el impacto que una medida así tendría en trabajadores con responsabilidades familiares, estudios u otras labores fuera del empleo formal.

“Es una pregunta válida para la mamá, para el papá que después de trabajar llega a la casa a cuidar. O para aquel que trabaja y en la noche estudia”, señaló la exministra del Trabajo.

Al cierre del video, Vallejo y Jara reiteraron su llamado a defender la reducción de la jornada laboral. “No permitamos que haya retrocesos”, dijo la exvocera de Gobierno, mientras que la exministra del Trabajo remató con una consigna: “Las 40 horas se defienden”.

¿Qué propone la Mesa de Reactivación Laboral?

La controversia se originó a partir de una de las 22 recomendaciones entregadas por la Mesa de Reactivación Laboral al Gobierno para enfrentar el aumento del desempleo. Entre ellas figura ampliar el período utilizado para calcular el promedio de la jornada laboral, pasando de las actuales cuatro semanas a ciclos más extensos, similares a los utilizados en países de la OCDE.

La propuesta mantiene el límite máximo de 52 horas semanales considerando horas ordinarias y extraordinarias, pero permitiría distribuir la carga laboral en períodos más largos, lo que abrió el debate sobre sus posibles efectos en la calidad de vida de los trabajadores.

La respuesta del gobierno a la crítica de Jara y Vallejo

Las declaraciones de Vallejo y Jara fueron respondidas por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien pidió “leer bien” la propuesta y descartó que el gobierno pretenda aumentar la jornada laboral o modificar la Ley de 40 Horas.

“Lo que nosotros vamos a hacer no es aumentar a 52 horas la jornada, por ningún motivo” , afirmó en conversación con T13 Radio.

Según explicó, la discusión apunta únicamente a modificar el ciclo de cálculo del promedio de horas trabajadas. “La jornada no se toca, se amplía el ciclo de cálculo”, sostuvo.

Rau añadió que la propuesta busca acercar la regulación chilena a los estándares internacionales y negó que implique una precarización del empleo. “Nada más precario que no tener empleo”, concluyó el secretario de Estado.