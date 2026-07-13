Hallan cadáver de exconcejal conocido como “El Rey de las Tomas” en Coronel: Iba a ser formalizado por usurpación y estafa

Tras el hallazgo este sábado en las costas de la Playa Maule, el Ministerio Público confirmó que se trata de Héctor Pinto Jara.

Este sábado se encontró un cadáver en las costas de la comuna de Coronel, específicamente en el sector de Playa Maule.

El Ministerio Público confirmó que se trata de Héctor Pinto Jara, exconcejal de Los Álamos, conocido como “El Rey de las Tomas”.

Según la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), el cuerpo no presentaba indicios de intervención de terceros.

La causa de muerte será determinada finalmente por el Servicio Médico Legal, tras la autopsia que se realizaría este lunes.





Exconcejal conocido como “El Rey de las Tomas” iba a ser formalizado por usurpación y estafa

Héctor Pinto era investigado por los delitos de usurpación, loteo irregular y estafa reiterada. Incluso, el próximo 6 de agosto sería formalizado por ellos.

El exconcejal estaba acusado de engañar a decenas de personas que buscaban un terreno donde construir sus hogares y que posteriormente lo denunciaron.

El “Rey de las Tomas” habría usurpado y dividido un terreno de casi 29 hectáreas que era propiedad de Forestal Arauco. Y lo vendió a más de 100 familias a cambio de sumas de dinero que alcanzarían los dos millones de pesos.