Denuncia de corrupción en la PDI: Qué acusó el subcomisario atrincherado antes de ser internado

El detective Rodrigo Silva entregó un testimonio en el que habló de presuntas redes de corrupción al interior de la institución, detallando robos y actuar en flagancia.

CHV Noticias accedió a la denuncia formal presentada por el subcomisario Rodrigo Silva, en la que acusa presuntos hechos de corrupción al interior de la Policía de Investigaciones (PDI), luego un operativo en el que se parapetó en un edificio en Las Condes la noche del martes.

En su declaración, el detective acusa a jefaturas y otros pares de actos que supuestamente revestirían carácter de delito.

Cabe recordar que el Silva es funcionario activo de la PDI, institución donde lleva cerca de 11 años de servicio, desempeñando funciones en la Brigada Investigadora de Robos (BIRO).





¿Qué denunció el subcomisario de la PDI?

El subcomisario Rodrigo Silva acusó la existencia de presuntas redes de corrupción al interior de la PDI, detallando robos y actuar en flagrancia.

Respecto de la acusación que realizó el detective, el fiscal Felipe Sepúlveda, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, señaló que “es una denuncia que recibimos en la Fiscalía, por parte de algunos hechos que son calificados en ella como actos de corrupción, de eventuales delitos funcionarios, y que estamos en estos momentos investigando”.

Sobre los detalles que entregó el detective en su acusación, desde el fiscal explicó que “en la denuncia no hay ningún antecedente respecto de fiscalía. Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja”.

Asimismo, se aclaró que por ahora, el PDI Rodrigo Silva está en calidad es de denunciante y no de víctima ni testigo.

La Fiscalía Oriente está llevando a cabo investigación del caso bajo total reserva.

La declaración que entregó el detective

En su relato, el detective Silva habló sobre un episodio en el que le habrían pedido interceptar una millonaria suma de dinero.

“Dentro de la orden de esta causa había un domicilio que allanar de M, que era un empresario de Osorno, que tenía cosas robadas y había comprado la grúa robada. M le dice a S que se junten en el banco, que le iba a pagar 18 millones en efectivo”, contó.

Según sostuvo, recibió la instrucción de “que como se iba a producir esta transacción entre los imputados, que le hiciéramos la flagrancia y nos quedábamos con la plata“.