AHORA | Metro suspende servicio en tramo de Línea 2: Estas son las estaciones afectadas
Buses RED se encuentran prestando apoyo para el transporte de pasajeros circulando en bucle entre las estaciones Puente Cal y Canto y Einstein.
El Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en estaciones de la Línea 2 producto de una persona en la vía este viernes.
Las estaciones que se encuentra sin servicio de trenes son:
- Cementerios
- Cerro Blanco
- Patronato
Por ahora el servicio solo se encuentra disponible solo entre las estaciones Vespucio Norte – Einstein y entre Cal y Canto – Hospital El Pino.
Desde Red Movilidad dispusieron de buses de apoyo para el Metro, los que se mantendrán operando en bucle entre las estaciones Puente Cal y Canto y Einstein.
🔴⚪#AlertaMetro #L2 de @metrodesantiago
Servicio No disponible entre Cementerios y Patronato.
🚍Buses #ApoyoMetro operan en ruta paralela a #L2 en #Bucle🔃 entre Puente Cal y Canto – Einstein.
✅Además reforzamos: 203 – 208. https://t.co/Y0qtawGHru pic.twitter.com/wKcwyqqCtP
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 10, 2026