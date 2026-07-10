AHORA | Metro suspende servicio en tramo de Línea 2: Estas son las estaciones afectadas

Buses RED se encuentran prestando apoyo para el transporte de pasajeros circulando en bucle entre las estaciones Puente Cal y Canto y Einstein.

El Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en estaciones de la Línea 2 producto de una persona en la vía este viernes.

Las estaciones que se encuentra sin servicio de trenes son:

Cementerios

Cerro Blanco

Patronato

Por ahora el servicio solo se encuentra disponible solo entre las estaciones Vespucio Norte – Einstein y entre Cal y Canto – Hospital El Pino.

Desde Red Movilidad dispusieron de buses de apoyo para el Metro, los que se mantendrán operando en bucle entre las estaciones Puente Cal y Canto y Einstein.

🔴⚪#AlertaMetro #L2 de ⁣⁣@metrodesantiago⁣⁣

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⁣⁣Servicio No disponible entre Cementerios y Patronato.

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⁣🚍Buses #ApoyoMetro operan en ruta paralela a #L2 en #Bucle🔃 entre Puente Cal y Canto – Einstein.

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⁣✅Además reforzamos:⁣⁣⁣ 203 – 208. https://t.co/Y0qtawGHru pic.twitter.com/wKcwyqqCtP

— Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 10, 2026