“Está manejando el hombre invisible”: Roberto Cox mostró recorrido en auto sin conductor en Estados Unidos

El animador compartió su experiencia abordando un auto de aplicación que no tenía conductor humano y relató lo que vivió durante su viaje por Atlanta.

Roberto Cox vivió una llamativa experiencia durante la cobertura que está realizando del Mundial 2026 para Chilevisión.

El animador de Contigo en la Mañana registró en sus redes sociales un llamativo momento que vivió en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos) en la que pidió un auto de aplicación para movilizarse.

Lo sorpresivo fue que al momento de recogerlo, el móvil no tenía conductor y realizó el trayecto de forma autónoma .





“Acabamos de pedir un Uber en Atlanta y nos va a llegar un vehículo que no tiene chofer“, comentó en en video que publicó en su cuenta de Instagram.

A penas se subió al auto marca Jaguar, Roberto Cox manifestó sus reparos pero terminó bromeando con la tecnología.

“Qué miedo pero… Qué impresión esto. Está manejando el hombre invisible”, aseguró.

A pesar de su sorpresa inicial, el comunicador terminó valorando de forma positiva la experiencia y llegó a su destino sin inconvenientes.

“Te da muchas instrucciones cuando te subes al auto. Es increíble, voy súper tranquilo, maneja súper bien, respeta la velocidad… Buen chofer“, concluyó.

Cabe recordar que en Estados Unidos es común utilizar autos de aplicaciones sin conductor humano en donde los trayectos se realizando mediante sensores e inteligencia artificial.

Mira aquí la experiencia de Roberto Cox