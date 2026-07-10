Chris McMillan sufrió duro revés en su recuperación: Reveló que podría perder la movilidad de su pierna

La periodista estaba lista para someterse a una operación que iba a ser clave para su mejora, sin embargo horas antes le avisaron que no se realizaría. Ella aseguró que hay graves riesgos.

Chris McMillan sufrió un duro revés en medio de su proceso de recuperación tras problemas en su columna cervical y y su columna lumbar.

La periodista había contado hace unos días que, tras un complejo estado de salud, tenía una buena noticia ya que se estaba realizando exámenes para posteriormente someterse a una intervención clave.

Sin embargo, todo cambió minutos antes incluso a pesar de que ya se había preparado con el ayuno respectivo.





“A veces las buenas noticias se caen en cosa de segundos y mientras estabas en el cielo, después te encuentras rápidamente en el infierno“, lamentó en un video que compartió en Instagram donde transparentó su situación.

Según explicó, estaba todo listo para que el jueves se operara y “empecé el ayuno líquido y de alimentos a las 11 de la noche y al mediodía me dicen que no me operan“.

Complicación afecta a Chris McMillan

La periodista aseguró que la situación es crítica para ella ya que fue advertida sobre la pérdida permanente de movilidad en su pierna izquierda si es que no se sometía a la operación.

“La evaluación del neurocirujano, del Instituto de Neurocirugía decía que, si no me operaban, yo podía perder la movilidad de mi pierna izquierda para siempre y mi columna se iba a atrofiar seriamente”, aseguró.

“Por eso estaba tan contenta porque me iban a operar, pero, así como les quise compartir. A veces hay que estar demasiado alerta, algo pasa“, lamentó.