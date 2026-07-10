Tea Time otra vez en la mira: Fue detenido con droga, armas y más de $1 millón en efectivo en Providencia

Según antecedentes preliminares, el músico Camilo Castaldi fue fiscalizado en la madrugada de este viernes mientras se desplazaba en un vehículo con vidrios polarizados junto a otras tres personas.

Camilo Castaldi, conocido artísticamente como Tea Time y exvocalista de la banda chilena Los Tetas, fue detenido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Providencia, en un procedimiento realizado por Carabineros en el sector del Parque Bustamante.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el músico fue fiscalizado cerca de las 2:40 horas mientras se desplazaba en un vehículo con vidrios polarizados junto a otras tres personas.

Durante la inspección del automóvil, los funcionarios policiales encontraron droga, un arma de fuego, armas blancas y al menos un millón de pesos en efectivo , dinero cuyo origen deberá ser esclarecido en el marco de la investigación.

Asimismo, se informó que las otras personas que acompañaban a Castaldi mantienen antecedentes policiales y órdenes de detención vigentes.





Antecedentes de Tea Time

La detención vuelve a situar al exintegrante de Los Tetas en el foco público debido a una serie de episodios judiciales registrados en los últimos años.

Entre ellos figuran detenciones por incumplimientos a las restricciones sanitarias durante la pandemia, además de denuncias por violencia ejercida contra una expareja y una examiga.

A ello se suma una causa por receptación, luego de que fuera formalizado por mantener en su poder una guitarra robada perteneciente a la cantante Javiera Mena.