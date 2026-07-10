Quiénes están detrás de la “Guerrilla urbana contra narcos”: Serían civiles con alto poder de fuego

La organización autodenominada “Guerrilla Urbana Contra Narcos” se adjudicó un ataque armado contra una casa que, según señalan, funcionaría como punto de drogas en la comuna de Quinta Normal.

La aparición de un grupo autodenominado “Guerrilla urbana contra narcos” ha generado alerta en las autoridades, luego de que difundieran un video en redes sociales adjudicándose un ataque a disparos contra una casa que, aseguraron, funcionaba como punto de venta de drogas en Quinta Normal.

De acuerdo a información exclusiva a la que accedió CHV Noticias, los protagonistas del video argumentaron su actuar como una “liberación de los pobres y despojados“, y denunciaron vínculos económicos entre autoridades y narcotraficantes.

“Una contribución concreta y coherente a la liberación de los pobres y despojados consiste en enfrentar con audacia, ingenio y las armas que tengamos a nuestro alcance al narcotráfico“, señalaron en la cuenta de Instagram que ya suma más de 1.825 seguidores.

En la misma línea, denunciaron vínculos económicos entre las autoridades y los narcotraficantes. “Ya son décadas en las que el poder político y económico ha disfrutado de los créditos que brinda el mercado del tráfico de drogas”.





¿Quiénes son los integrantes del grupo “Guerrilla urbana contra narcos”?

Al revisar las cuentas que sigue esta página, se identifican perfiles asociados a movimientos anarquistas, antifascistas y hasta de la causa mapuche.

El analista criminal y comisario en retiro de la Policía de Investigaciones, Neil Miranda, alertó por este tipo de actuar, puesto que se trataría de civiles que no se encuentran facultados para portar, ni utilizar armas de fuego.

“Lo que tener presente y que es sumamente importante dejar en claro es que los únicos que tienen el monopolio de la fuerza, de las armas, es el Estado“, declaró.

CHV Noticias consultó a Carabineros y la PDI sobre eventuales denuncias por estos disparos y la identidad de los involucrados, pero aseguraron no tener información.