“Mi viejito dio la pelea”: Hijo de Fernando Kliche conmueve al recordar los últimos momentos del actor

Ignacio Kliche rememoró las emotivas conversaciones que sostuvo con su padre antes de su fallecimiento, ocurrido tras una batalla contra el cáncer de páncreas.

A una semana de la muerte del actor Fernando Kliche, su hijo Ignacio abrió su corazón y recordó los últimos meses junto a su padre y las emotivas conversaciones que sostuvieron antes de su fallecimiento, ocurrido tras una batalla contra el cáncer de páncreas.

En entrevista con LUN, el también actor relató que dejó en pausa gran parte de sus actividades para acompañar a Fernando durante el proceso de su enfermedad.

“Mi viejito dio la pelea y me tocó estar con él como su mano derecha, junto con mis hermanos hasta el último momento”, señaló.

Los últimos días de Fernando Kliche

Ignacio destacó que, pese al dolor de la situación, tuvo la oportunidad de cerrar ciclos y expresar todo lo que sentía. “Dentro de todo lo terrible, tuve la posibilidad de tener conversaciones muy profundas y maravillosas con mi padre”, afirmó.

“Hablamos, lo besé, lo abracé y le dije que lo amaba mucho. No nos quedó nada que decirnos. Quedamos totalmente en paz” , agregó.

Según contó, uno de los aspectos que más atesora es haber mantenido hasta el final el sentido del humor que siempre los unió. “Nos reíamos de tonteras, tirábamos la talla hasta el final. Me quedo con la imagen de él llorando de la risa“, recordó.





El artista también reveló que compartieron momentos de silencio y reflexión durante las últimas semanas. “Muchas veces no necesitábamos hablar. Nos mirábamos a los ojos y yo le decía: ‘Yo sé, tranquilo, papá'”, relató.

Consultado sobre cómo ha enfrentado el duelo, Ignacio aseguró que encuentra consuelo en haber acompañado a su padre hasta el final. “Uno siempre piensa que pudo haber hecho más y él me respondió: ‘¿Más que esto?’. Tuvo la generosidad de dejarme en paz y además decirme lo muy orgulloso que estaba de mí“, expresó.

Ignacio también destacó el cariño que la gente ha manifestado tras la partida del legendario galán de teleseries. “He podido redescubrir a mi padre. Vinieron a despedirlo personas de La Serena, Puerto Montt y Chiloé. Fue abrumador el amor que recibimos“, comentó.

“Trató siempre bien a las personas. Cuando iba a tomar un café, a las personas que servían les preguntaba su nombre para llamarlas correctamente. Siempre dijo por favor y gracias. Él cosechó todo el cariño que sembró en su vida“, concluyó el hijo del fallecido actor.