Tormentas eléctricas en la RM: Revelan tramos horarios en que el fenómeno afectará a la capital

El sistema frontal que ha causado desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos llega a la zona central del país con nubosidad y chubascos aislados.

Expectación ha generado un pronóstico por probables torméntas eléctricas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la Región Metropolitana.

En el marco del intenso sistema frontal ha causado desbordes de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de rutas en la zona sur del país, ahora el fenómeno se traslada al centro con precipitaciones y fuertes vientos.

Las autoridades han llamado a la prevención y autocuidado, especialmente en zonas precordilleranas y cordilleranas, pues allí estos fenómenos climáticos suelen ser más severos.

El pronóstico del sábado para Santiago

En horas de la mañana del sábado, para gran parte de la capital habrá nubes y chubascos aislados, con probables tormentas eléctricas. Lo mismo para la tarde, aunque con el cielo completamente cubierto y mayor probabilidad de chubascos.

Sector Norte de Santiago

Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica. Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.

Sector Centro de Santiago

Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica. Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.





Sector Oriente de Santiago

Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h.

Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h. Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Sector Poniente de Santiago

Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica. Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.

Sector Sur de Santiago:

Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica. Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.

Pronóstico para la Región Metropolitana

Misma situación para las otras provincias de la región Metropolitana, aunque con más probabilidades de vientos fuertes. La tónica se repetirá también con probables tormentas eléctricas y chubascos aislados.