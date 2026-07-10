Sin luz, agua, vuelos ni clases: Rapa Nui bajo alerta por rachas de viento que llegarían a los 120 km/h

En conversación con Contigo en la Mañana, Elizabeth Arévalo Pakarati, explicó que durante las primeras horas de este viernes gran parte de Hanga Roa permanecía sin electricidad, una situación que además provocó problemas en el abastecimiento de agua potable.

La alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, entregó un preocupante balance de la situación que enfrenta la isla producto del intenso sistema frontal que afecta a la zona, con fuertes lluvias, cortes de suministro básico y vientos que podrían alcanzar hasta los 120 kilómetros por hora durante la jornada.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, la jefa comunal explicó que durante las primeras horas de este viernes gran parte de Hanga Roa permanecía sin electricidad, una situación que además provocó problemas en el abastecimiento de agua potable.

“Hoy día nos encontramos en un escenario sin luz, sin conectividad también al continente y, obviamente, con este escenario de viento que empezó en la madrugada”, señaló.

Arévalo explicó que la falta de electricidad afecta directamente el funcionamiento de los sistemas de extracción de agua. “Si se corta la luz, obviamente se quedan sin agua y sin luz”, indicó, detallando que varios sectores dependen de bombas eléctricas para abastecerse.





Suspensión de clases y vuelos en Rapa Nui

Ante el pronóstico de fuertes ráfagas de viento, el municipio decidió suspender las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna como medida preventiva.

“Para no exponer a ningún alumno a esa condición”, afirmó la alcaldesa, advirtiendo que los principales riesgos son la caída de árboles, postes y techumbres.

La emergencia también impactó la conectividad aérea de la isla. Según explicó, los vuelos programados para este viernes fueron suspendidos debido a los vientos cruzados que afectan la pista del aeropuerto.

“Hoy día también tenemos suspensión de los dos vuelos que nos conectan al continente y eso significa sin abastecimiento también para la isla” , sostuvo.

A ello se suma una compleja situación marítima, marcada por marejadas que dificultan el desembarco de embarcaciones de carga que esperan frente a la isla.

“No es una situación habitual”

La alcaldesa aseguró que, si bien el invierno suele traer lluvias y viento a Rapa Nui, fenómenos de esta intensidad son poco frecuentes. “Siempre hay viento, por supuesto, pero no tan intenso”, afirmó.

De hecho, recordó que el último episodio comparable ocurrió en 2019. “Estamos hablando de hace seis o siete años atrás. Por lo tanto, no es usual”, señaló.

La autoridad comunal informó que se están coordinando acciones con la Armada, organismos de emergencia y operadores turísticos para restringir el acceso a sectores costeros y zonas cercanas a acantilados, donde existe mayor riesgo debido al fuerte viento y el oleaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Rapa Nui (@haretavana)

Alerta de Senapred en Rapa Nui

La situación ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas preventivas en la isla. Este viernes Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua por vientos fuertes.

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se advirtió la presencia de viento moderado a fuerte entre 60 y 70 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h.

A ello se suma una segunda Alerta Temprana Preventiva por marejadas anormales, emitida tras un aviso del Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, que pronostica fuerte rompiente en el borde costero debido al paso de un sistema frontal en el océano.