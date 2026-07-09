“Nos quedábamos con la plata”: Subcomisario que acusó corrupción en la PDI declaró que se le pidió robar $18 millones

Esto, a través de la venta de una grúa robada, por lo que uno de sus pares le habría sugerido sorprenderlas en flagrancia.

CHV Noticias tuvo acceso a la acusación formal que realizó el subcomisario Rodrigo Silva con respecto a supuestos actos de corrupción al interior de la Policía de Investigaciones (PDI).

En ellos, el oficial acusa a jefaturas y a sus pares de actos que constituirían corrupción, como obligarlo a pedir “cosas” a víctimas de delitos.

“Me dijo que hablara con el señor y que le pidiera cosas, pues, que los policías que trabajan conmigo no querían seguir conmigo porque no ganaban nada”, asegura la declaración.

Asimismo, menciona un hecho donde dos imputados por robo pactan un pago de 18 millones de pesos por una compra de especies robadas. Al respecto, asegura que le dijeron que “le hiciéramos la flagrancia y nos quedábamos con la plata”.

El policía permanece hospitalizado tras intentar atentar contra su vida durante la madrugada de este jueves.