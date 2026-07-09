Sequía pone en alerta al suministro eléctrico: Hay riesgo de déficit en julio y agosto

El organismo detectó un consumo de combustible que se multiplicó en los últimos días y pidió importar gas natural desde Argentina para evitar quiebres de stock en las centrales del sistema.

Alerta existe en el sistema eléctrico en el país. Este jueves, el Coordinador Eléctrico Nacional advirtió que Chile podría enfrentar déficit de abastecimiento eléctrico en julio y, con alta probabilidad, también en agosto.

El organismo detectó un consumo de combustible que se multiplicó en los últimos días y pidió importar gas natural desde Argentina para evitar quiebres de stock en las centrales del sistema.