EXCLUSIVO | Christopher Nolan conversó con CHV Noticias previo al estreno de “La Odisea”: Es la película más cara de la historia

Se invirtieron 250 millones de dólares. Esta es la película más cara de la historia en su categoría.

Este próximo 16 de julio se estrenará “La Odisea”, una película dirigida por Christopher Nolan, pero que se trata de un proyecto con el que intenta romper su propio récord.

Naves y olas reales, cámaras IMAX que nunca antes se habían usado así y una cifra que deja mudo a cualquiera: 250 millones de dólares. Es la más costosa de la historia en su categoría.

Christopher Nolan no vino a hacer una película más; deja atrás incluso a Oppenheimer con una inversión más del doble de grande.

Nuestra periodista Josefina Valdés viajó a Londres a entrevistar a este aclamado director y a un elenco de lujo.