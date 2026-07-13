DMC emite alerta por nevazón en dos regiones del norte chico del país

La Dirección Meteorológica de Chile informó que este fenómeno estará presente desde el viernes 17 hasta el sábado 18 de julio.

Un importante evento meteorológico llegará a la zona central del país durante los próximos días, donde varias regiones se verán afectadas por sistemas frontales, las cuales estarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

Por este motivo, la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido una serie de alertas, donde una de estas afecta a las regiones de Atacama y Coquimbo por nevadas moderadas a fuertes.





DMC emite alertas por nevadas