Hijo cumple 2 años el miércoles: El drama del viudo que perdió a su esposa, suegro y cuñada en la tragedia de Viña

Luis Zamora perdió a su esposa, una funcionaria del Hospital Naval Almirante Nef, a su suegro y a su cuñada: “Seguramente todavía no tengo los pies en la tierra para asimilar tan grande pérdida”.

Cuando se cumple un día del trágico atropello múltiple en Viña del Mar, CHV Noticias recogió el testimonio de Luis Zamora, un padre de familia que enfrenta la pérdida de tres seres queridos por el siniestro vial.

Luis es pareja de Nicole Millacura, una de las víctimas fatales en la feria Caupolicán, quien murió junto a su hermana, Belén Millacura, y su padre, John Millacura. Según comentó, ambos tienen dos hijos: El menor de 2 años cumple años este miércoles.

“En la tragedia falleció mi suegro, mi cuñada y ella… Son momentos horribles, difíciles. Me quedé con dos niños a cargo, tenemos un hijo de cinco y otro de dos años”, expresó.





Según manifestó, “he sentido mucha red de amor, mucha red de apoyo, pero no sabemos hasta cuándo esa red de apoyo, ese amor… en algún momento va a llegar el vacío“.

“Son momentos complicados”, recalcó. “Seguramente todavía no tengo los pies en la tierra para asimilar tan grande pérdida, tan grande tragedia”, reconoció, para luego adelantar que “vamos a luchar por el nombre de todas las víctimas”.

“No hablo solamente por mi señora, sino que hablo por todos”, aclaró. “Vamos a llegar hasta el final. Tiene que haber un culpable, sean los hechos que sean, las circunstancias que sean”.