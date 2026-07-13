La alta condena que recibió hijo de Héctor Llaitul por reiterados delitos de atentados

Sumadas todas las condenas, Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa acumula más de 15 años de privación de libertad.

Este lunes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, condenó a un grupo de personas por una serie de delitos relacionados con atentados en la región de La Araucanía, además de hurto y secuestro.

Entre estas personas se encuentra Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, hijo menor de Héctor Llaitul, quien recibió la pena de 7 años de presidio. Junto a Llaitul Pezoa también fueron condenados Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña.





Además, como multa deberán pagar 10 UTM ($716.490) y como penas accesorias recibieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autores del delito reiterado de incendio.

A esa condena se suma una pena de 3 años y un día de presidio como autores del delito consumado de secuestro, además de la inhabilitación correspondiente mientras dure la condena.

El tribunal también impuso penas 3 años y un día de presidio por delitos de hurto. En paralelo, el TOP de Temuco condenó a Pelentaro Llaitul y Juan Mardones a 541 días de prisión como autores del delito consumado de porte ilegal de municiones, con la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.

Sumadas todas las condenas, Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa y Juan Carlos Mardones Sáez acumulan cada uno más de 15 años de privación de libertad.