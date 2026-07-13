Video impactó en redes: Jinetes a caballo irrumpen y azotan con lazos a corredores en la Patagonia argentina

En las imágenes se observa cómo varios sujetos a caballo irrumpen en el recorrido y enfrentan a los deportistas, llegando incluso a azotarlos con lazos mientras intentaban continuar la competencia.

Impacto ha generado la viralización de un video que muestra el ataque que sufrió un grupo de corredores durante la 17° edición de la Prueba Doble Apolo, tradicional competencia realizada en General Roca, provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina.

En las imágenes se observa cómo varios sujetos a caballo irrumpen en el recorrido y enfrentan a los deportistas, llegando incluso a azotarlos con lazos mientras intentaban continuar la carrera .

“¡Que venga el organizador! ¡Que venga el hijo de p… ese!”, expresó uno de los jinetes. En tanto, los deportistas le explicaban que “no tenemos nada que ver”.

Uno de los registros más difundidos fue compartido por Mathias Williams, quien participaba como camera runner en el evento. Junto al video, denunció que los hechos ocurrieron a pocos kilómetros de la largada.

“Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más”, escribió en una publicación en Instagram. Además, aseguró que “lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente” y cerró con un llamado a que “la justicia se haga cargo”.





Habla organización del evento deportivo

Tras la viralización de las imágenes, la organización Multieventos del Valle emitió un comunicado en el que condenó los hechos y defendió que la competencia contaba con todas las autorizaciones necesarias para desarrollarse.

“Repudiamos los hechos de violencia de público conocimiento que se registraron ayer en la competencia en el kilómetro 2 por un grupo de violentos”, señalaron.

Los organizadores detallaron que para la realización de la carrera “hemos presentado planos de circuitos que fueron aprobados por la municipalidad”, además de haber pagado los cánones e impuestos correspondientes y gestionado los permisos necesarios ante Vialidad de Río Negro y el propietario de los terrenos involucrados.

“Todos los permisos están a disposición de quienes los deseen”, afirmaron.





“Llevamos 18 años en el mismo lugar organizando esta competencia, variando constantemente los circuitos en un lugar declarado área protegida municipal para la realización de actividades recreativas, deportivas y de turismo”, indicaron.

Respecto a lo ocurrido el día de la competencia, aseguraron que personal de la organización recorrió el trazado antes de la largada y detectó la desaparición de algunas señalizaciones.

“Nos encontramos con que faltan marcas del circuito, pero no había nadie, solo los colaboradores que hacen de banderilleros y otros”, señalaron. Además, indicaron que 15 minutos antes del inicio, una colaboradora volvió a reforzar las marcas y tampoco observó personas en el lugar. “Se pudo constatar que aparecieron cuando largó la carrera”, sostuvieron.

Finalmente, hicieron un llamado a que el caso sea investigado por las autoridades. “Esperemos que la justicia y autoridades tomen letra del caso para evitar futuros hechos para aquellos que utilizan el lugar para sus actividades particulares”, concluyeron.

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