Omar Morales Márquez, director nacional del Registro Civil, explicó que el proceso se puede realizar de dos formas.

El Registro Civil compartió un video donde se explica cómo las personas pueden cambiar el orden de sus apellidos en Chile.

En el video divulgado a través sus redes sociales, el director nacional, Omar Morales Márquez, indicó que este proceso se puede realizar mediante dos formas.

La primera es al momento de inscribir al primer hijo en común, en ese caso, ese primer hijo determinará el orden de apellido para todos los hermanos. Para ello, se debe suscribir el formulario C-9 con acuerdo de los padres.





La segunda opción es cuando la persona ya es mayor de 18 años. Ahí se debe concurrir presencialmente y generar la suscripción del formulario C-7 y definir cómo será el proceso de ahí en adelante.

Cabe señalar que el trámite en sí no tiene costo, aunque sí habría gastos asociados, como lo es la renovación de la cédula de identidad y la publicación en el diario oficial.

Por último, se señaló que el cambio se realizará en los certificados correspondientes una vez realizada la solicitud.

Director nacional de Registro Civil explica formas para cambiar el orden de los apellidos