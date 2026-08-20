Pollo Valdivia reconoce profunda crisis personal: “Todo tiene un comienzo y un final”

El animador de televisión reconoció que está en un momento de empezar a bajar el ritmo y disfrutar de las cosas que podría haberse perdido en los últimos años.

Juan Carlos “Pollo” Valdivia cumplió recientemente 60 años, sin embargo, para quienes esto sería un número más, a él lo ha llevado a cuestionarse cuánto ha hecho en su vida.

En este sentido reflexionó sobre empezar a aprovechar el día a día tras unos ajetreados años laborales.

La particular reflexión del Pollo Valdivia tras cumplir 60 años

Durante una conversación en el podcast Somos Rentable, el Pollo comentó que “todo tiene un comienzo y un final (…) siempre estamos pensando que será para siempre, y nada es para siempre“.

En este sentido, sus compañeros de espacio le consultaron sobre qué “tormenta” se encontraba atravesando..





“Yo sí tengo una crisis hoy, que tiene que ver con haber cumplido 60 (…) Me he puesto a mirar más para atrás que para adelante”, indicó, agregando que se encuentra viviendo el “segundo tiempo” de su vida.

“Eso te provoca una crisis existencial en términos no tanto del temor o miedo a la muerte, y lo que pueda pasar después que no lo sabemos; es ‘¿fui lo que tenía que haber sido? ¿Logré lo que tendría que haber logrado?’“, cuestionó.

A modo de reflexión, expresó que “uno viene a irradiar, uno tiene que dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró“, por lo que es bueno cambiar de ritmo y empezar a disfrutar la vida.

“De repente tienes ganas de respirar un poco y decir: ‘¿sabes qué más? Me tomaré el día y disfrutaré‘”, comentó cerrando su idea.