Periodista fue sorprendida en vivo por terremoto en Perú: Sacó mochila de emergencia y se mantuvo al aire

La mujer se encontraba realizando un noticiero de tarde para un programa radial cuando comenzó el movimiento telúrico, momento en que se mantuvo tranquila y comunicando al público.

La tarde de este jueves se registró un terremoto magnitud 7,2 en Perú, con epicentro en Parinacochas, región de Ayacuchoa, a 700 kilómetros de Lima.

En medio de la emergencia, una periodista que se encontraba transmitiendo para un noticiero de la tarde a través de la radio fue captada en vivo informando al público durante todo el sismo .

“Le pedimos a la población que mantenga la calma, se registra un movimiento telúrico”, dijo, manteniendo la tranquilidad frente a la pantalla.





En medio del largo temblor, la mujer sacó una mochila de emergencia e hizo un llamado a la población a ejecutar los consejos de los expertos.

“Está durando todavía unos segundos. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz, la radio, la radio que es importante para toda la población”, agregó mientras los invitados se retiraron del estudio.

“Nuevamente invocamos a la población que mantenga la calma, está durando todavía, estamos sintiendo este movimiento, y a la experiencia nos tiene que demostrar que tenemos que estar tranquilos”, pidió cuando finalizaba el terremoto.

Según información preliminar del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento fue a 108 kilómetros de profundidad y provocó varias afectaciones a nivel nacional como desprendimiento de tierra.

Hasta ahora no se han reportado víctimas fatales y se descartó una alerta de tsunami en el litoral peruano y también en el territorio chileno.