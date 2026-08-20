VIDEOS | Así se vivió el fuerte sismo de 7.2 en Ayacucho, Perú
Revisa a continuación algunos videos del momento en que se percibió el fuerte temblor en el país vecino.
Diversas imágenes se han dado a conocer luego del sismo 7.2 registrado en Perú a las 14:00 horas de este jueves.
El movimiento telúrico se ubicó específicamente a a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.
En nuestro país, el SHOA indicó que dicho sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.
Hasta el momento, Perú no ha reportado víctimas fatales debido al movimiento telúrico.
Revisa a continuación algunos videos del momento del sismo
🇵🇪🚨 URGENTE:
Así se vivió el terremoto de 7.2 en Perú, con epicentro en Ayacucho. pic.twitter.com/iJ3k6tybPA
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 20, 2026
🚨 #ATENCIÓN | Se reportan deños menores en Cusco tras el terremoto en Ayacucho. pic.twitter.com/ScMjeKkkve
— Roger García (@Aderly) August 20, 2026
Imágenes del terremoto en Cora Cora, Parinacochas. Provincia al sur de Ayacucho, zona cercana a Ica. 7.2 de magnitud. Se sintió fuerte en toda la región. pic.twitter.com/wss5O6b1h1
— Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) August 20, 2026