“Ella se hace cargo de…”: Revelan el motivo por el que Cote López le habría confesado la infidelidad a Gala Caldirola

La empresaria habría mantenido una fuerte discusión con Luis Jiménez, lo que habría generado que Cote López decidiera contar la infidelidad.

Durante la noche de este miércoles, la periodista Cecilia Gutiérrez expuso el presunto motivo por el cual Cote López le habría confesado la infidelidad a Gala Caldirola.

Una versión de los hechos plantea que Cote López y Luis Jiménez estuvieron juntos en Chile, mientras que otra señala que Gala los habría encontrado en una situación comprometedora en Qatar.





¿Por qué Cote López le habría confesado la infidelidad a Gala Caldirola?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez señaló: “Básicamente porque estaba con muchos problemas con Luis, problemas que tienen que ver también con lo económico”.

En esa misma línea, agregó: “Con esto de que ella se hace cargo de prácticamente todos los gastos de los hijos y que después ella como que ve gastos de lujo de él en otros lugares”.

“Entonces, como que la pelea o la discusión con él había empezado por esto y que había terminado derivando a que ella le contara a Gala esta situación, que obviamente llevó a Gala a agarrar sus cosas y venirse a Chile de vuelta”, mencionó la periodista.

Finalmente, Gutiérrez detalló que esta infidelidad habría sido un encuentro de una sola vez entre Cote y el Mago, posterior al término entre López y Lucas Lama.

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