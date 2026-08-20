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Fuerte terremoto remeció a Perú este jueves: SHOA descarta tsunami para Chile

El sismo golpeó a la región de Ayacucho, en el centro del país vecino y se produjo cerca de las 14:00 horas de Chile.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Este jueves se produjo un terremoto que golpeó a Perú, cerca de las 14:00 horas de Chile.

El fuerte sismo fue de magnitud 7,2.

El epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la ciudad de Parinacochas, la región de Ayacucho.

La información del temblor que azotó al país fue confirmada por el Instituto Geofísico de Perú.

En tanto que según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú se descarta la formación de un tsunami en el litoral peruano.

De acuerdo al SHOA, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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