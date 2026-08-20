“No quería que esto…”: Destapan reacción de Cote López tras filtración de infidelidad con Luis Jiménez

La infidelidad entre Cote y Luis se habría dado en Santiago de Chile y no en Qatar, pocos días después de que la empresaria terminara su relación con Lucas Lama.

Este jueves, la periodista Paula Escobar destapó la reacción que habría tenido Cote López tras enterarse de la filtración de la infidelidad con Luis Jiménez a Gala Caldirola.

Además, la periodista aseguró que López no habría tenido la intención de que esto se supiera, por lo que estaría afectada emocionalmente.





¿Cuál fue la reacción de Cote López?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Paula señaló que Cote: “Está pésimo con el tema, claramente”.

En esa misma línea, agregó: “La idea era que esto no se filtrara y esto se filtró y yo sé de dónde se filtró y no fue por parte de Gala y no fue por parte de Cote”.

“La Cote claramente no quería que esto se supiera, nunca, jamás. Fue por parte del círculo de Luis Jiménez”, expuso la periodista.

Escobar también comentó que la infidelidad se habría dado en Chile y no en Qatar, durante el periodo en el que Cote López y Lucas Lama terminaron su relación.

“Acá en Santiago, a dos días del término de Lucas Lama, tenemos una Cote López destruida en el piso, acabada”, explicó Paula.

Finalmente, “cuando la Cote viaja a Qatar y pierde el vuelo, ahí la Gala habría cachado como miradas, como algo raro, y ojo de loca no se equivoca”, cerró.