Arriesga hasta 12 años de cárcel: Fiscalía presenta acusación contra senador Calisto por fraude al Fisco

La Fiscalía Local de Coyhaique se indicó que estos delitos tienen asignadas penas de crimen, ya que son de carácter reiterado y superan los 100 millones de pesos.

El Ministerio Público presentó una acusación por delitos de fraude al fisco en contra de ocho personas, donde entre los acusados se encuentra el actual senador Miguel Ángel Calisto.

La investigación es desarrollada la Fiscalía Local de Coyhaique en conjunto con la Policía de Investigaciones.

“La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosas pruebas documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”, aseguró el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky.





De acuerdo a lo informado por La Tercera, el persecutor precisó que estos delitos tienen asignadas penas de crimen, ya que son de carácter reiterado y superan los 100 millones de pesos, por lo que el senador arriesga hasta 12 años de cárcel.

Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2022 Calisto se concertó con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando una pérdida de $103.664.697.

El persecutor indicó que dichos caudales públicos, que corresponden a honorarios pagados por el Congreso a Graf Toledo, fueron transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su provecho y beneficio personal.

“En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, manifestó el fiscal regional.