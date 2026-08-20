Rescatan a 15 perros de criadero ilegal en Melipilla: Algunos están desnutridos y con patologías

Se logró rescatar a 15 animales, de los cuales la mayoría era perros galgos, quienes presentaban el mayor grado de afectación con problemas de desnutrición y otro tipo de patologías.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo de rescate de perros que se encontraban en un criadero ilegal en Mallarauco, comuna de Melipilla.

Tras la denuncia de distintas organizaciones animalistas, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) llegó hasta un recinto en el que se encontraba casi una veintena de cannes.

El matinal Contigo en la Mañana acompañó la labor y constató que se encontraron animales en condiciones de desnutrición y extremadamente atemorizados.





Aparentemente, los animales eran usados para carreras y caza y según declaró el comisario de la PDI, Francisco Valdenegro, algunos perros “se encuentran en baja condición corporal, y hay uno que presentan distintas patologías, tanto oculares como dérmicas“.

Tras el operativo se logró el rescate de 15 canes, los cuales seis eran perros galgos y el resto ejemplares de cocker, dachshund (perros salchichas) y mestizos.

“Eso quiere decir, obviamente, que hay un descuido por parte del dueño. Y una omisión en los cuidados, que son los cuidados básicos de estos. Por lo tanto, y ante estos hechos que están sucediendo, hay un delito flagrante, que es de maltrato animal, principalmente por omisión”, agregó.

Los perros fueron retirados del lugar y fundaciones como Ayuda Callejeros se hicieron cargo de alguno de sus cuidados y atención, para posteriormente darlos en adopción responsable.