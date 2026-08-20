“Nos encargaremos de llenarte de amor”: Mike Milfort anunció el nacimiento de su segunda hija

El creador de contenido compartió una serie de fotos desde el hospital junto a su bebé y su pareja y mostró la nueva familia que tiene junto a su hija mayor.

El influencer Mike Milfort anunció este jueves el nacimiento de su segunda hija junto a su esposa, Melany Contreras.

El creador de contenido compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram en una colaboración compartida con su pareja, donde mostraron a su pequeña.

“Bienvenida al mundo Jolyne, los tres estuvimos mucho tiempo esperándote”, escribió la pareja.





Milfort acompañó la publicación con una serie de fotos desde el hospital donde aparece posando con la bebé, su esposa y su hija mayor.

“Los tres estuvimos mucho tiempo esperándote, nos encargaremos de llenarte de amor y cariño para que seamos una familia de 4 bien felices”, agregó.

El anuncio fue celebrado por varios rostros del espectáculo nacioanl e influencers como Michelle Carvalho o Dani 21.

Mike Milfort presentó a su segunda hija