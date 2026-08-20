20/ 08/ 2026 20:20

Detienen a estudiante del Instituto Nacional por amenaza de tiroteo: Hallaron municiones y morfina

Un estudiante de 20 años del Instituto Nacional fue formalizado por amenazas, infracción a la Ley de Armas y microtráfico, tras ser acusado de enviar en junio un mensaje de WhatsApp advirtiendo sobre un presunto tiroteo en el establecimiento. Durante los allanamientos realizados por Carabineros se incautaron municiones, ampollas de morfina, más de una decena de teléfonos celulares y panfletos con consignas anarquistas.