“Haré una masacre”: Suspenden clases en la USACh por amenazas

El establecimiento educacional decidió suspenser de manera preventiva las clases presenciales y operarán con modalidad remota y teledocencia.

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) anunció la suspensión de clases y actividades presenciales para la jornada de este viernes, como prevención a causa de una amenaza de “masacre”.

La medida fue adoptada luego de la recepción de un correo electrónico al establecimiento, cuyo asunto advertía “haré una masacre”.

En el mensaje, un desconocido amenazó con ingresar al recinto portando una pistola y un cuchillo.





“Soy un miembro de la organización terrorista satánica neonazi 764 y NO LIVES MATTER y el viernes 21 entraré a la USACH armado con una pistola y un cuchillo y mataré y balearé y acuchillaré a cualquier conchetumadre que se me cruce en mi camino, me cansé de vivir en esta vida de mierda asi que le devolvere a esta basura de vida lo que tanto me hizo sufrir”, dice el escrito.

USACH suspense clases

CHV Noticias tuvo acceso al mail que envió el prorrector de la casa de estudios, Carlos Yévenes Ortega, donde le informa a la comunidad las medidas de seguridad que llevarán a cabo.

A modo preventivo, señaló que “las actividades docentes se realizarán mediante teledocencia y las evaluaciones académicas programadas para esa jornada serán reprogramadas por las respectivas unidades académicas”.

En cuanto a las labores administrativas, se informó que estas “se desarrollarán en modalidad remota”.

De acuerdo al anuncio del establecimiento, las actividades institucionales se retomarán con normalida a partir del sábado 22 de agosto.