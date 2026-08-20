20/ 08/ 2026 22:24

Operación Imperio Amsterdam: Quiénes son los líderes que manejaban la red en el dispensario

Por tres días se ha prolongado la audiencia de formalización de cargos en contra de todos los detenidos en la llamada Operación Imperio Amsterdam. La cúpula que manejaba esta supuesta máquina de tráfico de marihuana está compuesta por empresarios de diversos sectores que terminaron según la Fiscalía involucrados en esta red que habría ganado más de 9 millones de dólares. Los detalles de sus vinculaciones, en el Reportaje de Fabian Acevedo.