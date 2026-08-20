Renuncia abogado de Ivette Vergara: Acusó ofensas, insultos y amedrentamientos

El defensor aseguró haber sufrido una serie de situaciones que “podrían eventualmente revestir caracteres de amenaza”. En ese contexto, no descartó iniciar acciones legales.

Pablo Aqueveque, quien hasta hoy era el abogado de Ivette Vergara, renunció a su defensa por la causa de conducción temeraria, acusando ofensas, insultos y amedrentamiento.

El defensor estaba representando a la comunicadora luego de que el domingo pasado fuera sorprendida conduciendo a 160 km/h por la Costanera Norte, motivo por el que fue formalizada la mañana del lunes.

Según argumentó el abogado a través de un comunicado, su decisión fue “debido a la existencia de diferencias irreconciliables que hacen inviable la continuidad de mi labor profesional en dicha representación”.





Aqueveque relató una serie de situaciones que, según expuso, afectaron el trabajo y la relación con su defendida como “ ofensas, expresiones insultantes y otros actos de amedrentamiento que, según sus circunstancias y contenido, podrían eventualmente revestir caracteres de amenaza”.

Debido a lo ocurrido, el abogado dejó abierta la puerta para iniciar acciones legales correspondientes en el futuro próximo.

“Sin perjuicio de las acciones que corresponda, me reservo expresamente el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes, si ello resulta necesario para resguardar mi honra, integridad y el correcto ejercicio de mi profesión“, agregó.

Finalmente, el ahora exdefensor de Vergara, aseguró que su renuncia obedece “exclusivamente a razones profesionales y jurídicas, y tiene por objeto poner término a una relación de representación que, bajo las actuales circunstancias, resulta incompatible con el adecuado desarrollo de la defensa”.