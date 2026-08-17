17/ 08/ 2026 21:47

Conducción temeraria: ¿Por qué quedó detenida Ivette Vergara y otros no?

Los recientes episodios de conducción temeraria vuelven a poner bajo la lupa una ley que, pese a sancionar penalmente las velocidades extremas, mantiene un vacío: la justicia no puede suspender la licencia como medida cautelar. ¿Por qué algunos conductores son detenidos y otros solo investigados? ¿Y cómo alguien formalizado por conducir a más de 260 kilómetros por hora puede seguir manejando? Los detalles en la siguiente nota.