VIDEO | Revelan momento en que Ivette Vergara es fiscalizada tras conducir a exceso de velocidad
Imágenes de la autopista Costanera Norte muestran el momento exacto en que Ivette Vergara es fiscalizada por Carabineros después de ser detectada circulando a 161 kilómetros por hora. A pesar de eso, la periodista y su defensa pusieron en duda los equipos utilizados para realizar esta medición, un hecho que fue descartado por el Ministerio Público, que indicó que los aparatos estaban recién calibrados, por lo que el margen de error sería prácticamente nulo.