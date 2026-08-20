A través de Instagram, la exchica reality compartió una profunda reflexión sobre el difícil momento que atraviesa, publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y respaldo.

Gala Caldirola recibió una ola de apoyo por parte de reconocidas figuras del espectáculo luego de confirmar el quiebre de su relación con Luis Jiménez, quien reconoció su infidelidad con su exesposa Coté López.

A través de Instagram, la exchica reality compartió una profunda reflexión sobre el difícil momento que atraviesa, publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y respaldo por parte de amigas y mujeres del espectáculo.

“No hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona”, dijo Gala en el posteo, donde muestra que Jiménez le pidió matrimonio en medio de un viaje a París.





Las reacciones de famosas por infidelidad a Gala Caldirola

Una de las primeras en reaccionar fue Fran Maira, quien no ocultó su indignación frente a la situación. “Amiga, JAMÁS cambian. Valen todos (emoji de hongos). Los odio cada día más. Te intentan amar pero en verdad te destruyen”, escribió.

La cantante también valoró la decisión de Gala de poner fin a la relación. “Qué valiente eres en irte. A veces cuesta mucho cuando uno quiere, pero es la mejor decisión porque tú mereces mucho más que eso y qué bueno que te des tu lugar“.

Por su parte, Kel Calderón fue breve, pero categórica al comentar la publicación de la española: “Seca y valiente”.

Uno de los mensajes más extensos fue el de Karen Paola, quien empatizó con la exposición pública que enfrenta Gala y destacó que la responsabilidad de lo ocurrido no recae en ella.

“Te abrazo, mi niña hermosa. Entiendo que hoy puedas sentirte humillada por lo expuesta que estás, pero quiero que recuerdes que lo que alguien hizo contigo jamás define tu valor ni tu dignidad“, comenzó escribiendo.





La exMekano continuó señalando que “no perdiste nada, ganaste todo al elegirte” y destacó que “volver a casa no fue un fracaso; fue una de las decisiones más valientes que pudiste tomar por ti y por tu hija“.

La chica reality Oriana Marzoli también solidarizó con Caldirola. “La mejor decisión“, comentó, generando una ola de reacciones entre los usuarios.

Otras celebridades como Flaviana Seeling, Melina Noto, Antonella Ríos, Soledad Onetto y Wilma González dejaron comentarios en apoyo a la española.

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