La afirmación de la ministra de Ciencia generó la inmediata reacción del gremio docente, que publicó un duro comunicado en su contra. “Exigimos el respeto que la profesión docente merece”, apuntaron.

El Colegio de Profesores Regional Metropolitano salió al paso de las declaraciones de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien abordó el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y el futuro de la docencia.

Las palabras de la secretaria de Estado fueron emitidas durante su participación en el podcast Cómo te lo Explico, donde analizó los cambios al Fondecyt de Postdoctorado 2027.

En ese contexto, sostuvo que “los profesores también tienen muchas posibilidades de convertirse en vendedores o servicio al cliente”, al referirse a nuevas oportunidades laborales asociadas a la transformación tecnológica.





La respuesta del Colegio de Profesores RM a ministra Lincolao

La afirmación generó la inmediata reacción del gremio docente metropolitano, que publicó un duro comunicado cuestionando los dichos de la ministra.

“Reducir la labor docente a la de ‘vendedores’ o ‘servicio al cliente’ no solo es un error conceptual: es una falta de respeto a miles de profesoras y profesores que día a día forman a las futuras generaciones de este país ”, señalaron.

“Cuando no se vive la realidad que miles de docentes enfrentan a diario en las aulas, no se debiera opinar sin conocimiento de causa. No se puede hablar por hablar cuando se trata de algo tan importante como la educación de un país”, expresaron.





Asimismo, recalcaron que la enseñanza no puede ser entendida como una actividad comercial y defendieron el carácter formativo de la profesión.

“La docencia no se transa ni se vende. Se ejerce con vocación, formación profesional y compromiso social”, indicaron, agregando que ninguna tecnología puede sustituir el vínculo humano y el acompañamiento que entregan los profesores a sus estudiantes.

“Desde el Regional Metropolitano, exigimos el respeto que la profesión docente merece. El rol del profesorado se defiende”, concluyeron.